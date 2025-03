Malore improvviso, morto ingegnere ambientale di 37 anni

Sabato pomeriggio, 22 marzo, un malore improvviso lo ha strappato agli affetti più cari. Inutile ogni soccorso per Ugo Sacchetti, 37 anni, ingegnere ambientale di Cassino

Nella chiesa di Sant’Antonio si sono celebrati i funerali del brillante professionista che si era formato presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino. A ricordare l’ingegnere è stato il Rettore dell’ateneo, Marco Dell’Isola.

“Professionista affermato presso la Società Gasdotti Italia, coltivava la sua formazione con attenzione e passione. Martedì 18 marzo era in aula magna a Ingegneria per seguire una lezione del Corso di Alta Formazione sull’Intelligenza Artificiale Generativa, cui si era iscritto da poco, vincitore di borsa di studio. Non ci sono davvero parole per descrivere il dolore della nostra comunità. Ugo era uno dei nostri ragazzi, ‘figlio’ brillante di questo territorio. Aveva 37 anni. Il Rettore Marco Dell’Isola, a nome di tutta l’Università, con profonda tristezza, si stringe ai suoi cari e ai suoi affetti. Ugo”.

Il 37enne era un grande appassionato di scherma e il Cus Scherma Cassino lo ha voluto ricordare così: “Con grande tristezza, oggi ci troviamo a ricordare un amico, un compagno di squadra e un pezzo della nostra grande famiglia della scherma che ci ha lasciato troppo presto, a soli 37 anni. Ugo è stato un prezioso atleta per la nostra squadra e poi anche arbitro regionale, sempre pronto a dare il massimo, dentro e fuori dalle pedane. La sua energia, la sua passione per lo sport rimarranno indelebili nei nostri cuori.

Abbiamo condiviso insieme tanti momenti di gioia, di sfide che hanno unito il gruppo degli studenti dell’Università di Cassino ai Campionati Nazionali Universitari. non era solo un atleta, ma un caro amico sempre sorridente, sempre pronto a dedicarsi gli altri. In questo momento di dolore, vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. I nostri pensieri sono con voi, e vi siamo vicini con affetto”.

www.frosinonetoday.it