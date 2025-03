Muore alla consolle il Dj Francesco Milazzo: aveva 53 anni

Una domenica di festa si è trasformata in tragedia a Carini (Palermo), dove il DJ Francesco Milazzo, 53 anni, è morto improvvisamente mentre si trovava alla consolle durante una serata danzante in un agriturismo locale. Milazzo, noto a tutti come “Ciccio”, stava animando la serata con la sua musica quando è stato colpito da un malore improvviso, probabilmente un infarto.

I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per Milazzo non c’è stato nulla da fare. La sua passione per la musica e per il mondo della radio era ben nota: oltre alla professione di amministratore di condominio, Milazzo coltivava da anni un forte legame con la musica, frequentando gli studi radiofonici di Palermo.

Una vita dedicata alla musica

Francesco Milazzo non era solo un DJ, ma un punto di riferimento per il mondo della musica palermitana. La sua passione per la radio e la musica lo aveva portato a essere protagonista di tante serate, regalando emozioni con la sua musica e la sua presenza carismatica. Solo poche ore prima della tragedia, Milazzo aveva invitato tutti a partecipare alla serata con un messaggio su Facebook: “Se volete trascorrere una domenica diversa e con tanta musica, vi aspettiamo!”. tgcom24.mediaset.it – foto Facebook