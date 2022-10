Eliseo: domani Draghi a Parigi da Macron

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà domani sera a Parigi per una cena all’Eliseo con Emmanuel Macron. E’ quanto si legge nell’agenda della presidenza della Repubblica francese. A pochi giorni dal passaggio di consegne a Palazzo Chigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato Mario Draghi per una cena domani sera all’Eliseo, alla quale saranno presenti solo i due leader. Secondo quanto spiegano all’Adnkronos fonti di Palazzo Chigi, si tratta di “un gesto di attenzione, di grande cortesia”.

Macron sarà poi a Roma e in Vaticano il 23 e 24 ottobre prossimi. Il presidente francese sarà, poi, a Roma il 23 e 24 ottobre per l’incontro di Sant’Egidio per la pace, per un’udienza da Papa Francesco e per un pranzo al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella – al termine di 20 mesi di lavoro insieme durante i quali i due leader hanno collaborato strettamente. Una collaborazione sancita nel novembre dello scorso anno dalla firma del Trattato del Quirinale tra Italia e Francia.

La cena di domani sera “è una dimostrazione della grande sintonia con cui hanno sempre lavorato” Draghi e Macron, che dunque ha tenuto a invitare il premier all’Eliseo per “un saluto di congedo”, sottolineano le fonti. ADNKRONOS

