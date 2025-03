Germania, Baerbock: “altri 3 miliardi di euro a Kiev”

“Aumentando le nostre risorse, inviamo un chiaro segnale alla Russia, soprattutto in questa fase critica, che restiamo fermi nel nostro sostegno a un’Ucraina sovrana, democratica e difendibile. In questo modo rafforziamo la posizione dell’Ucraina nei colloqui per una pace duratura”. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock.

“La Commissione Bilancio del Bundestag tedesco ha approvato uno stanziamento aggiuntivo di quasi 3 miliardi di euro per il sostegno a breve termine all’Ucraina. È una buona notizia che siano stati stanziati i fondi aggiuntivi necessari per rafforzare ulteriormente la capacità di difesa dell’Ucraina. Ci è voluto molto tempo, ma ora il nodo è finalmente sciolto. Era giunto il momento: negli ultimi mesi la situazione militare per l’Ucraina è diventata sempre più difficile. Il Paese ha urgente bisogno di più missili antiaerei, munizioni di artiglieria, pezzi di ricambio e sistemi d’arma per continuare a resistere all’aggressione russa, che viola il diritto internazionale.

Per questo motivo è ancora più importante che nel 2025 potremo nuovamente stanziare circa 7 miliardi di euro per il sostegno militare al Paese. A ciò si aggiungono stanziamenti d’impegno pari a 8,25 miliardi di euro, che potremo utilizzare per fornire ulteriore sostegno militare all’Ucraina fino al 2029. Si tratta di un grande passo avanti e crea anche sicurezza nella pianificazione per l’Ucraina, che può contare sulla Germania”, ha detto ancora Baerbock.

“In questo modo assumiamo un ruolo guida a livello europeo e dimostriamo che anche in futuro saremo fermamente al fianco del popolo ucraino. Contiamo ora sui nostri partner europei affinché lavorino anche per mobilitare ulteriori risorse a sostegno dell’Ucraina. Poiché anche la Moldavia è stata duramente colpita dagli effetti della guerra di aggressione russa, è ancora più importante che la domanda preveda anche fondi aggiuntivi per sostenere le forze di sicurezza moldave”, ha aggiunto la ministra tedesca.

