Frosinone, ladri rubano oro nella villa di una famiglia Rom

Furto nella serata di venerdì nell’abitazione di una famiglia rom in via Tommaso Landolfi a Frosinone

I proprietari di casa erano usciti lo e, intorno alle 22.00, nel rincasare, hanno notato qualcosa di strano. Qualcuno si era chiuso dall’interno perché evidentemente da fuori la porta risultava impossibile da aprire. Così sono stati allertati i Carabinieri che si sono precipitati in via Tommaso Landolfi. I militari dell’Arma, dopo un giro d’ispezione, hanno accertato che in casa non vi fosse nessuno.

I ladri erano infatti fuggiti dopo aver arraffato oro e qualche capo d’abbigliamento. I filmati delle telecamere di videosorveglianza della casa porterebbero essere utili per risalire agli autori del colpo. I Carabinieri hanno avviato le indagini. www.frosinonenews.eu