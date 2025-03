Torino, nuova moschea: minareto alto 20 metri e 1.000 posti per i fedeli

A Torino, inizieranno nel 2026 i lavori per costruire la nuova moschea di via Bologna. La Soprintendenza ha dato il via libera al progetto

È la prima riconosciuta dal piano urbanistico cittadino e sarà parte del nuovo centro polifunzionale da costruire al posto del rudere dell’ex fonderie Nebiolo, secondo il piano approvato nel 2022 dalla giunta di Chiara Appendino.

È prevista anche la costruzione di un minareto, che sarà alto circa 20 metri. La moschea non è la prima in città, come avevamo raccontato Qui, ma diventerà la più grande. Potrà ospitare circa 1.000 fedeli, in uno spazio di 1.300 metri quadrati.

Non solo moschea

L’obiettivo è terminare i lavori entro il 2029. Oltre alla moschea, il nuovo centro polifunzionale ospiterà uno studentato (più grande della moschea), una palestra e diversi altri spazi aperti a tutti i cittadini del quartiere Aurora.

Il finanziatore

In tutto, l’opera vale circa 17 milioni di euro. Nel 2021, era stata la Confederazione Islamica Italiana ad acquistare gli spazi dismessi delle ex fonderie Nebiolo. Adesso, arriva l’indiscrezione secondo cui parte dei lavori sarà finanziata da un contributo del re del Marocco.

La polemica

Sulla questione, interviene la deputata Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, con la consigliera della circoscrizione 7 Patrizia Alessi: “La comunità islamica deve promuovere un progetto di luogo culto promuova una grande iniziativa sul rispetto delle persone e l’allontanamento dei violenti che si fanno scudo improprio della religione. Chi potrà avere una moschea ha il dovere di mettere in campo azioni per arginare e denunciare chi riduce in schiavitù una donna, chi spaccia, chi contribuisce a degradare un quartiere con il proprio comportamento. Se si vuole la riqualificazione di Aurora e l’integrazione non si può prescindere da una simile azione”.

www.torinotoday.it