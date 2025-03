Von der Leyen cambia nome a ‘RearmEU’: si chiamerà ‘Prontezza 2030’

“Il Libro Bianco sulla difesa ha un nome che dice tutto, ‘Prontezza 2030′”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen rispondendo a una domanda se il nome ReArm Europe verrà modificato come chiedono Spagna e Italia. “Il piano prevede di finanziare anche le infrastrutture, la mobilità militare, il cyber, elementi sulla comunicazione, ha un approccio più ampio”, ha sottolineato.

Macron: emettere debito comune

“Sono convinto che, sia per iniziare a rimborsare i debiti pre-Covid sia per riuscire a far fronte alle spese per l’intelligenza artificiale, la difesa e il clima”, nel prossimo decennio “dovremo di nuovo emettere debito comune”, anche se oggi in Europa “non c’è consenso”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del vertice Ue, aggiungendo che le discussioni su quale sia lo strumento finanziario migliore da utilizzare si terranno più avanti. tgcom24.mediaset.it