Malore nel sonno, muore cuoco di 41 anni

La comunità di Caselle di Santa Maria di Sala piange la perdita improvvisa di Stefano Carraro, 41 anni, trovato senza vita nel letto nella mattina di mercoledì 3 gennaio. La sua morte è sopraggiunta in modo repentino mentre dormiva sereno, durante una vacanza in montagna nell’appartamento affittato per una pausa tanto attesa.

Stefano, originario di Caselle di Santa Maria di Sala, aveva dedicato la sua vita al mondo della ristorazione. Dopo essersi diplomato all’Istituto Professionale Statale Alberghiero Pietro d’Abano nella provincia di Padova, ha iniziato la sua carriera come cameriere di sala, per poi spostarsi in cucina e specializzarsi come cuoco. Il suo amore per la cucina e la sua dedizione al lavoro lo hanno portato a collaborare con diversi ristoranti della zona, tra cui da Gregorio, alle Pavane e alla Capinera di Pianiga. https://41esimoparallelo.it