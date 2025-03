RearmEu, Draghi: “Come si trovano 800 miliardi? Coinvolgendo i privati”

Roma, 18 marzo 2025 – “Come si trovano gli 800 miliardi? Coinvolgendo di più il settore privato e per forza di cose ci sarà anche una quota di debito pubblico. Con questa nuova urgenza che è stata impressa dalle recenti dichiarazioni della Commissione sulla difesa europea è chiaro che le capacità di espansione del deficit per tanti paesi forse non le abbiamo, quindi effettivamente bisogna ricorrere in qualche modo al debito comune.

Io ho sempre sostenuto questa cosa da moltissimi anni. La cosa principale è fare quei cambiamenti delle regole necessarie per creare un mercato unico. Questa è la cosa più importante. Si parla di mercato unico dei capitali ma per avere un mercato unico occorre un’attività finanziaria comune”.

Così Mario Draghi in audizione davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato. Senato .

“Questa e tutte le altre sono tutte cose che si affrontano insieme, l’idea di soluzioni bilaterali e’ quello che in fondo vogliono i nemici della Ue, ma non sono per niente sicuro che sia quello che fa bene a noi. Anche come potere contrattuale, se si sta insieme si ha piu’ potere contrattuale che stando da soli”.

Fonte: Agenzia Vista