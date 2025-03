A Milano una targa per Navalny

“Grazie a tutti quelli che ci stanno guardando e supportando, io ho perso mio padre, ma alcuni hanno perso una persona che li ha ispirati. Tuttavia, voglio ribadire cio’ che mio padre diceva sempre, di non arrendersi, di continuare a combattere e che queste persone ci stanno sovrastando semplicemente perche’ non comprendiamo quanta forza abbiamo. E voglio essere io oggi a ispirarvi a lottare per cio’ in cui credete e per cio’ che e’ giusto. E la Russia sara’ libera, grazie”.

Queste le parole di Daria Navalnaya, figlia di Aleksei Navalny, l’attivista e politico russo tra i piu’ noti oppositori del presidente Putin che e’ morto in carcere il 16 febbraio 2024, a margine della cerimonia di svelamento di una targa in ricordo del padre a Milano, presso i giardini dedicati ad Anna Politkovskaja accanto a corso Como. ANSA