Migranti, Frontex: nei primi 2 mesi del 2025 arrivi nel Mediterraneo Centrale +48%

BRUXELLES – Il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere dell’Ue è diminuito del 25% nei primi due mesi del 2025, arrivando a quasi 25mila, secondo i dati preliminari raccolti da Frontex, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Mentre la maggior parte delle rotte ha registrato una diminuzione del numero di arrivi, la rotta del Mediterraneo centrale ha registrato il maggiore incremento nei primi due mesi dell’anno, con un aumento del 48% rispetto all’anno precedente, arrivando a quasi 6.900 arrivi.

La rotta del Mediterraneo centrale è diventata la seconda rotta migratoria più attiva verso l’Ue. La Libia resta il principale punto di partenza su questa rotta e i contrabbandieri si affidano sempre più a potenti motoscafi per eludere le autorità, scrive Frontex, secondo cui il costo di una traversata in mare varia tra i 5mila e gli 8mila euro a persona.

I cittadini del Bangladesh rimangono la nazionalità più comune su questa rotta, spesso sfruttando accordi formali tra Libia e Bangladesh per entrare legalmente per lavoro prima di intraprendere la traversata in mare. Nonostante un calo del 40% rispetto allo scorso anno, il corridoio dell’Africa occidentale è rimasto, invece, la rotta più attiva per la migrazione irregolare, con 7.200 arrivi registrati a gennaio-febbraio.

La maggior parte dei migranti proveniva da Mali, Senegal e Guinea. Alla fine di febbraio, il Mediterraneo orientale era il terzo corridoio migratorio più trafficato verso l’Ue, con quasi 6.500 arrivi. ANSA