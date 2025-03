Violenza sessuale sulle compagne di scuola della figlia, arrestato marocchino

Un uomo di 52 anni, di origine marocchina e residente a Mariano Comense, è stato arrestato nella mattinata dell’11 marzo 2025 dai carabinieri della tenenza locale con l’accusa di violenza sessuale su due ragazzine di 12 anni.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa il 10 marzo dal gip di Como, al termine di un’indagine avviata dai militari dopo una denuncia presentata presso il comando di Mariano Comense.

L’uomo, sposato e con un impiego stabile, è ritenuto responsabile di aver compiuto atti riconducibili alla sfera sessuale nei confronti di due giovanissime compagne di scuola della figlia. Secondo quanto emerso dalle indagini, le violenze sarebbero iniziate nel 2022 e sarebbero continuate fino a dicembre 2024, ripetendosi in più occasioni.

Il provvedimento restrittivo è stato concesso in accoglimento della richiesta avanzata dai carabinieri, rafforzata da testimonianze e audizioni protette delle due vittime. Dopo l’arresto, il 52enne è stato condotto presso il carcere Bassone di Como, dove rimarrà in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

