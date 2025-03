Vance: l’Europa è a rischio di un “suicidio della civilizzazione”

L’Europa è a rischio di un “suicidio della civilizzazione” per alcune criticità nella sua gestione dei confini e della libertà d’espressione

Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, in un’intervista alla trasmissione “Ingraham Angles” sull’emittente “Fox News”. “Credo che abbiamo davvero molto in comune”, ha detto Vance, ricordando che l’Europa “ha creato la civilizzazione dell’Occidente che poi ha portato alla nascita degli Stati Uniti”. Tuttavia, oggi, l’Europa rischia di “entrare in un suicidio di civilizzazione

Alcuni Paesi sono incapaci di controllare i propri confini, alcuni limitano la libertà di parola dei propri cittadini”, ha detto il vice presidente. “Voglio che l’Europa prosperi, che sia un alleato importante, ma per questo deve rispettare la propria sovranità e gli Usa non possono fare questo al suo posto”, ha aggiunto Vance. tgcom24.mediaset.it