Kiev: ‘non riconosceremo mai l’occupazione dei territori’

14 mar. – “L’Ucraina non riconoscerà mai l’occupazione dei territori temporaneamente sequestrati” dalla Russia, ha dichiarato Andryi Sybiha, ministro degli Esteri dell’Ucraina, durante una conferenza stampa congiunta a Kyiv con il suo omologo portoghese, Paulo Rangel.

“Sono convinto che sia il momento della diplomazia, ma deve basarsi su una situazione forte sul campo di battaglia, sul nostro esercito. È il momento di usare l’intero kit diplomatico nella misura più ampia possibile” ha aggiunto, ribadendo che non sarà accettato alcun “compromesso a spese dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina” (askanews)

(ANSA-AFP) – KIEV, 14 MAR – Per il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “la potenza dell’America può forzare” Vladimir Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, in quanto il leader del Cremlino sta “sabotando la diplomazia” con le sue condizioni. Secondo un posto di Zelensky su X, Putin “sta facendo tutto il possibile per sabotare la diplomazia, ponendo condizioni estremamente difficili e inaccettabili fin dall’inizio, anche prima di un cessate il fuoco”. (ANSA-AFP)