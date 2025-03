Tajani: ‘da G7 uscirà messaggio forte di sostegno a Kiev’

Dalla ministeriale Esteri del G7, che si apre oggi a La Malbaie sotto la presidenza canadese, “uscirà certamente un messaggio forte di sostegno all’Ucraina” e “di apprezzamento per i lavori svolti in Arabia Saudita grazie anche alla meditazione americana”. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti prima dell’inizio dei lavori.

“Anche la scelta dell’Ucraina di lavorare per la pace viene giudicata molto positivamente da tutti”, ha spiegato.”Certamente adesso tocca alla Russia decidere cosa fare” sulla tregua in Ucraina. “Non può, e lo condanniamo in maniera molto chiara, continuare a bombardare i civili. Questo è veramente inaccettabile”, ha aggiunto. “Vediamo se risponderà positivamente ad una proposta ragionevole per arrivare finalmente alla fine di una guerra”, ha aggiunto il ministro. “Noi”, ha precisato Tajani, “siamo ottimisti da questo punto di vista”. (askanews)