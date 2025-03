Migranti, Polonia: dal Senato ok a disegno di legge per limitare diritto di asilo

Il Senato polacco vota un disegno di legge che consentirebbe a Varsavia di limitare temporaneamente il diritto di asilo, mentre continuano ad arrivare migranti irregolari dalla vicina Bielorussia. Si tratta di una normativa condannata dai gruppi per i diritti. La Polonia e altri stati dell’UE lungo il confine orientale del blocco hanno accusato la Russia (come al solito, ndr) e il suo alleato Bielorussia di aver orchestrato una campagna per spingere migliaia di migranti oltre i loro confini negli ultimi anni. ANSA