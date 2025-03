Napoli, paura alla Federico II: crolla solaio in aula durante esami

NAPOLI, 12 MAR – Momenti di paura ieri pomeriggio in un’aula della facoltà di Ingegneria dell’università Federico II di Napoli: una parte del solaio è crollata mentre era in corso un esame, ma i calcinacci non hanno provocato feriti. Sotto choc alcuni degli studenti presenti al momento del cedimento.

L’episodio è avvenuto in un locale al primo piano del plesso, che ha sede in un edificio di piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. L’aula è stata chiusa e da domani verrà sottoposta a interventi tecnici di messa in sicurezza. Per Andrea Prota, presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di base della Federico II, il cedimento sarebbe stato causato da infiltrazioni d’acqua. (ANSA)