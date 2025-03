Bce, Lagarde: “incertezza economica altissima”

ROMA, 12 MAR – “Il livello di incertezza economica e geopolitica è eccezionalmente alto”, ma “la nostra risposta ai recenti episodi inflattivi deve dare a chi ci guarda la fiducia che faremo sempre tutto ciò che è necessario per assicurare la stabilità dei prezzi” e che la nostra politica “può adattarsi alle nuove circostanze”

Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, alla conferenza ‘The Ecb and its watchers’. I banchieri centrali, ha aggiunto, “dovranno mostrare agilità per aggiustare la loro posizione e i loro strumenti alle circostanze che cambiano”. (ANSA)