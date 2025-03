Giornata nazionale dell’olocausto sanitario. LIVE

Seconda Giornata della Memoria dell’OLOCAUSTO SANITARIO: 11 marzo 2025, per non dimenticare le vittime sacrificate in nome del Covid e del vaccino

Una maratona che andrà avanti dalle ore 10.30 fino alle 23.30, nella quale saranno ospitati oltre 100 interventi di medici, familiari delle vittime, danneggiati, avvocati, magistrati, giornalisti, registi e associazioni, che illustreranno le loro verità negate sulla covid-19 e sulla somministrazione forzosa di un siero sperimentale impropriamente denominato “vaccino“.