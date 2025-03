Sindaco di Lecce borseggiata a Roma

Disavventura romana per la sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone, derubata mentre era in città per una visita istituzionale

La prima cittadina del comune salentino, nella giornata del 5 marzo, era nella Capitale per partecipare a due incontri sulle questioni riguardanti i balneari e i comuni. Passeggiando all’interno della Galleria Alberto Sordi, nel cuore della Capitale, durante una pausa, è stata borseggiata in un locale.

Poli Bortone se n’è accorta solamente in un secondo momento. Era in compagnia di altre persone e anche loro non avevano notato nulla. Nella borsa c’erano soldi, cellulare ed effetti personali. Dopo essersi accorta del furto, Poli Bortone non ha potuto fare altro che allertare la polizia e sporgere denuncia.

www.romatoday.it