Zelensky: “martedì summit militare dei volenterosi”

Il presidente ucraino ha affermato su X di aver concordato con il suo omologo francese Macron un incontro “dei rappresentanti militari dei Paesi disposti a compiere maggiori sforzi per garantire una sicurezza affidabile nel contesto della fine di questa guerra” che si terrà l’11 marzo.

Secondo Fox News l’incontro tra Ucraina e Stati Uniti dovrebbe aver luogo martedì della prossima settimana in Arabia Saudita. “Rubio, Witkoff, Waltz vanno a Riad martedì per incontrare gli ucraini, tra cui Yermak”, braccio destro di Volodymyr Zelensky, ha scritto Jacqui Heinric, corrispondente alla Casa Bianca, su X.

Oggi riunione straordinaria del Consiglio europeo sull’Ucraina: sul tavolo il piano Rearm Eu e i 150 miliardi di prestiti, ma anche l’invio di peacekeeper. Presenti tra gli altri Zelensky e Giorgia Meloni. Il presidente ucraino: “Bene piano ReArm Europe, parte sia destinata a Ucraina”. E annuncia un summit militare dei volenterosi” deciso con la Francia.

Macron offre intanto all’Europa l’ombrello nucleare di Parigi e Putin gli risponde: “Si ricordi com’è finito Napoleone”.

Zelensky: “Bene piano ReArm Europe, parte sia destinata a Ucraina”

“Accolgo con favore gli sforzi della Commissione europea per riarmare l’Europa. Il piano ReArm Europe e’ l’iniziativa giusta. I fondi per la difesa previsti da questo piano europeo dovrebbero rafforzare tutte le parti d’Europa, e chiedo che una parte significativa sia destinata alla produzione di armi in Ucraina. Le nostre capacita’ industriali sono le più rapide e pertinenti per le attuali minacce alla sicurezza”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

