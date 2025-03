Saman, il fratello: “Ho visto mio zio che la prendeva per il collo”

“Ho visto mio zio Danish Hasnain che prendeva per il collo mia sorella”. Lo ha dichiarato Alì Haider, il fratello di Saman Abbas, chiamato a testimoniare in occasione della seconda udienza del processo di appello a Bologna. “Con lui c’erano anche i miei cugini Ikram Ijaz e Noumanulaq Noumanulaq”, ha aggiunto, confermando in sostanza le dichiarazioni fatte in primo grado

. I resti della 18enne di origini pachistane, residente a Novellara, nel Reggiano, furono ritrovati un anno e mezzo dopo la sua scomparsa. Per la morte della ragazza sono stati condannati in primo grado all’ergastolo la madre e il padre della 18enne, mentre lo zio Danish Hasnain a 14 anni. tgcom24.mediaset.it