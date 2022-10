Draghi: “Non do consigli al nuovo governo”

Bruxelles, 21 ott. (askanews) – “Non do consigli al nuovo governo: quello che un governo uscente può fare è offrire la testimonianza di ciò che ha fatto. È questo quello che il presidente del Consiglio che va via lascia al successore”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa a Bruxelles al termine delConsiglio europeo.

“Stiamo – ha aggiunto – cercando di assicurare una transizione il più serena e il più informata possibile perchè il nuovo governo possa iniziare rapidamente la propria attività. Ogni ministro ha preparato un documento con problemi e gli strumenti per affrontarli e lo stesso fa la presidenza del Consiglio”.

