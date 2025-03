Il tedesco Weber: “Siamo stufi di di Viktor Orbán”

“Come Ppe siamo stufi di Viktor Orbán”, ha detto Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, da cui il presidente magiaro (oggi nei Patrioti per l’Europa) è stato estromesso nel 2021. I membri del Ppe si sono riuniti a Bruxelles prima del Consiglio sulla difesa convocato dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: “Oggi è tempo di mostrare voglia di compromesso”, ha ribadito Weber lanciando una sorta di ultimatum a Orbán.

Durante il summit, anche il presidente lituano Gitanas Nauseda ha attaccato (senza citarli) il presidente ungherese e quello slovacco Robert Fico, colpevoli di ostacolare l’Europa in un momento in cui serve risolutezza

“Dobbiamo prendere decisioni, anche se ci sono sempre uno o due Paesi contrari”, ha detto Nauseda avvertendo gli alleati: “Dobbiamo cercare strade per attuare le decisioni, perché altrimenti la storia ci giudicherà e pagheremo un prezzo altissimo per questa incapacità di agire”. Non a caso, l’Ue sta studiando delle alternative all’unanimità, al momento richiesta dalle norme comunitarie per decisioni cruciali come quelle in materia di riarmo e geopolitica. Adnkronos