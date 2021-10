Migranti, 300 sbarcano nella Locride

REGGIO CALABRIA – In 300 sbarcano nella Locride. Sbarco notturno da 300 persone nella Locride: di così numerosi, da tempo non se ne vedevano in zona. Un pattugliatore della Guardia di Finanza ha soccorso, a circa 35 miglia dalla costa, un motopeschereccio con a bordo 299 migranti.

È intervenuta anche una motovedetta della Guardia Costiera ed i migranti, effettuato il trasbordo, sono stati condotti al Porto di Roccella Jonica, dove sono giunti in tre gruppi tra le 7 e le 8 di questa mattina.

Al momento sono in corso i controlli sanitari ed i primi accertamenti. www.tempostretto.it

