MILANO, 03 MAR – Sono stati prosciolti i tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione finiti a processo a Milano per aver lanciato vernice lavabile contro l’opera ‘Love’ di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come ‘il Dito’, in piazza Affari a Milano nel gennaio del 2023. Lo ha deciso il giudice Maria Teresa Guadagnino, pronunciando una sentenza di non doversi procedere per deturpamento di beni mobili per difetto di querela. (ANSA)