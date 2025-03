Abkhazia, elezione del Presidente. PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 2 marzo 2025

L’Abkhazia elegge il suo presidente: ai seggi anche gli osservatori elettorali italiani

Secondo turno in Abkhazia sabato 1° marzo per le elezioni dirette del presidente della Repubblica. Dopo il primo turno di consultazioni che si è svolto il 15 febbraio è la volta ora della sfida diretta tra, i due candidati alla presidenza, Badra Gunba (46,38 per cento), Adgur Ardzinba (36,9 per cento) che hanno riscosso il maggior numero di consensi.

Giunti in Abkhazia da tutto il mondo sessanta osservatori elettorali che hanno il compito di verificare de visu la correttezza delle operazioni di voto recandosi nei seggi aperti su tutto il territorio abcaso affacciato sul Mar Nero. L’attività degli osservatori elettorali è coordinata dai diplomatici Vito Grittani, ambasciatore a disposizione del ministero degli Esteri abcaso e da Kan Taniya, diplomatico della Repubblica di Abcasia accreditato presso la Federazione Russa.

“Per l’Abcasia – sottolineano congiuntamente Grittani e Taniya – si tratta di un appuntamento politico importante. L’obiettivo del nuovo presidente sarà quello di mettere in campo azioni per rinsaldare l’economia abcasa – prevalentemente basata su turismo ed agricoltura – e di ottenere il massimo riconoscimento della propria sovranità nell’ambito della comunità internazionale”.