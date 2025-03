Rutte a Zelensky: “Trovi modo di ristabilire relazioni con Trump”

Rutte avverte Zelensky: “Trovi il modo per ristabilire le relazioni con Trump”

Il segretario generale della Nato Mark Rutte, in un’intervista alla Bbc, riferisce dei suoi colloqui telefonici con il presidente ucraino, al quale ha detto di “trovare un modo” di ristabilire la sua relazione con Donald Trump.

“Devi trovare il modo, caro Volodymyr, di ristabilire la tua relazione con Donald Trump e l’amministrazione Trump”, le parole di Rutte a Zelensly. Gli Stati Uniti, l’Ucraina e l’Europa, ha poi spiegato Rutte, devono “rimanere uniti” per assicurare “una pace duratura”.

“Ho parlato due volte al telefono con Zelensky, gli ho detto che dobbiamo rimanere uniti, gli Stati Uniti, l’Ucraina e l’Europa per garantire a Kiev una pace duratura“, ha detto ancora il leader Nato, che su Trump invece spiega: “So che è impegnato per portare in Ucraina una pace duratura, è impegnato per la Nato. Ovviamente. Si aspetta che i partner europei spendano di più e aumentino la produzione di Difesa.

Riferendo del colloquio dopo l’incidente “increscioso” di ieri nello Studio Ovale, Rutte ha poi spiegato di aver detto a Zelensky che “dobbiamo dare credito a Trump per quello che ha fatto e quello che sta facendo ancora l’America” e che senza l’aiuto degli Usa l’Ucraina non andrebbe “da nessuna parte”.

Il capo della Nato ha spiegato poi di aver parlato anche con Keir Starmer sulla necessità che Zelensky trovi il modo di ricucire con Trump e che “loro si incontrano oggi e domani ci sarà un’importante riunione” a Londra, ha aggiunto riferendosi all’incontro di oggi tra il premier britannico e il presidente ucraino e il vertice di domani con i leader europei per la Difesa comune. Adnkronos