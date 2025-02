Roma, latinos occupano palazzina: allontanati

Tentata occupazione al Pigneto. Un gruppo di latinos entrato in uno stabile di proprietà di una società nel quartiere della movida del V municipio. Le sette persone sono state denunciate e poi allontanate dai carabinieri.

Sono stati i militari dell’Arma della stazione Torpignattara a notare degli strani movimenti in un edificio di via Castruccio Castracane. Una volta all’interno hanno sorpreso e denunciato per invasione di terreni o edifici, sette persone fissa dimora di età compresa dai 20 ai 44 anni, tutti sudamericani e con precedenti, poiché avevano occupato un immobile di una società privata, senza alcun titolo.

Telefono rubato

Solo per uno di loro, un 21enne peruviano è scattata una seconda denuncia alla procura della Repubblica per ricettazione, poiché trovato in possesso di un cellulare rubato, che è stato restituito al proprietario. Nell’intervento di sgombero non si sono registrate criticità.

