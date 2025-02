Gene Hackman e la moglie trovati morti in casa

L’attore Gene Hackman è stato trovato morto insieme alla moglie Betsy Arakawa e al loro cane nella casa di Santa Fe

Lo sceriffo della contea ha confermato che non c’erano segni evidenti che riportassero a un atto criminale. Al momento non sono note le cause di morte. Da “Il braccio violento della legge” a “Gli spietati “e “Potere assoluto”, Hackman è diventato celebre per una serie di personaggi che gli hanno dato la fama di “cattivo”, ma nel corso della sua lunghissima carriera ha mostrato una grande versatilità e anche ironia passando in scioltezza da thriller, western, commedie, drammi e film d’azione. Ha vinto due Oscar e quattro Golden Globe. tgcom24.mediaset.it