NEW YORK, 26 FEB – L’Ucraina si può dimenticare l’adesione alla Nato. Lo ha detto Donald Trump, sottolineando in ogni caso che “lavoreremo duramente per un buon accordo” tra Kiev e Mosca affinché l’Ucraina torni a recuperare “più territori possibile”.

Secondo il presidente americano, Vladimir Putin dovrà fare delle concessioni sull’Ucraina. Inoltre, secondo il tycoon l’Europa dovrà fornire garanzie di sicurezza a Kiev. (ANSA)