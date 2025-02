Marsiglia, bottiglie incendiarie contro il consolato russo

In mattinata si è registrata una esplosione al consolato russo a Marsiglia. Secondo le autorità di Mosca, si tratterebbe di terrorismo

“Le esplosioni sul territorio del consolato generale russo a Marsiglia hanno tutti i tratti di un attacco terroristico, chiediamo al paese di accreditamento misure esaustive e rapide per indagare, così come misure per rafforzare la sicurezza del consolato straniero russo”: ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zacharova, commentando lo scoppio di sostanze incendiarie nel giardino del compound consolare russo a Marsiglia. Inizialmente i vigili del fuoco francesi avevano parlato di un’esplosione nei pressi del consolato.

Il console generale russo a Marsiglia, Stanislav Oranskiy, ha invece subito sottolineato come l’esplosione sia avvenuta all’interno del consolato.

Due bottiglie incendiarie sarebbero state lanciate da sconosciuti nel giardino del consolato russo, secondo quanto scrivono le agenzie di Mosca citando fonti giornalistiche locali, che non riferiscono di danni alle persone. I due ordigni sono esplosi con forte rumore nel giardino dell’edificio diplomatico, senza provocare danni. Nel quartiere marsigliese dell’episodio, sorgono le sedi di numerosi consolati, fra i quelli di Egitto, Tunisia e Armenia. Sul posto sono accorsi veicoli dei pompieri e della polizia. L’evento ovviamente segna una escalation di tensione visti anche i tentativi del presidente francese Emmanuel Macron di porsi come “mediatore europeo” nella difficilissima partita delle trattative di pace tra l’Ucraina e la Russia.

