Rissa tra stranieri, egiziano accoltellato

Un giovane egiziano, di 26 anni, residente a Cervignano (Udine), è stato accoltellato in una discoteca di Tavagnacco (Udine)

Secondo una ricostruzione, la vittima è stata colpita da un fendente al fianco destro. Appena inviato l’allarme al 112, la centrale operativa regionale Sores Fvg ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica. I sanitari hanno stabilizzato il giovane sul posto, poi lo hanno trasportato in ospedale a Udine (è ricoverato all’ospedale Santa Maria della Misericordia). Le sue condizioni sono gravi, la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalle forze dell’ordine e mirano per il momento a ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e, ovviamente, a identificare l’aggressore.

Secondo una più dettagliata ricostruzione, il giovane sarebbe stato coinvolto in una rissa cominciata all’interno della discoteca e forse proseguita all’esterno poco dopo. Oltre al giovane di 26 anni è rimasto ferito anche un minorenne ma in modo molto meno grave. La Polizia è intervenuta sul posto e gli agenti hanno identificato sette persone, tutte coinvolte in qualche modo nella rissa. Non sono invece ancora chiare quali siano state le ragioni per la quale è cominciata la colluttazione, ma sembra che si siano scontrati due gruppi di giovani stranieri, tra i quali, appunto, alcuni minorenni. https://notizie.tiscali.it