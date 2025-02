Attacco con coltello a Berlino, arrestato siriano

Un uomo è stato aggredito a coltellate tra le stele che compongono il Memoriale della Shoah nel centro di Berlino, a pochi metri dal Bundestag. L’uomo è stato gravemente ferito e si trova ora in ospedale. Il Memoriale della Shoah si trova nel centro della città ed è uno spazio aperto al quale i visitatori possono accedere liberamente. Al momento l’aria è presidiata dalla polizia.

Il presunto autore dell’accoltellamento di ieri al memoriale dell’Olocausto sarebbe un richiedente asilo, diciannovenne, di nazionalità siriana.

Intorno alle 18.00 di ieri ha accoltellato un trentenne spagnolo, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Lo scrive Bild. ANSA