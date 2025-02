Milano, 19enne rapinato e accoltellato

Il ragazzo sarebbe stato accerchiato da alcuni giovani, descritti come nordafricani, che per rubargli il cellulare e il monopattino, lo hanno accoltellato

Prima l’aggressione, poi i fendenti e la rapina. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato nel parco davanti al centro commerciale Merlata Bloom a Milano nella serata di giovedì 20 febbraio. Il giovane è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Le sue condizioni sono delicate, ma non è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 21 in via Pier Paolo Pasolini, lungo uno dei vialetti di accesso al mall, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia, sul posto con le volanti dell’ufficio prevenzione generale. Secondo una primissima ricostruzione il 19enne sarebbe stato accerchiato da alcuni giovani, descritti come con tratti somatici nordafricani, che per rubargli il cellulare e il monopattino lo hanno accoltellato.

I fendenti, nel dettaglio, lo hanno raggiunto al petto, alla testa e alla mano. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il 19enne, è stato stabilizzato e accompagnato al Niguarda con la massima urgenza, ma è sempre stato sveglio e cosciente.

I poliziotti hanno setacciato il parco con le torce alla ricerca del coltello o di qualche elemento utile per arrivare agli aggressori. Qualche elemento utile potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Secondo le primissime informazioni sembra che il branco fosse composto da cinque persone.

www.milanotoday.it