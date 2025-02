Kiev: “Putin annuncerà la vittoria il 24 febbraio”

La Russia vuole dichiarare la vittoria sull’l’Ucraina il 24 febbraio 2025, nel terzo anniversario dell’inizio della guerra

E’ quanto sostiene l’intelligence di Kiev, citata dal Kyiv Independent, secondo cui Mosca starebbe dando istruzioni ai suoi propagandisti perché proclamino “la vittoria” nella guerra “contro l’Ucraina e la Nato”. Secondo l’agenzia di intelligence, la Russia mira a seminare disperazione tra gli ucraini, destabilizzare la situazione nel paese e screditare l’Ucraina tra i suoi alleati.

I servizi segreti russi hanno in programma di diffondere la narrazione che “l’Ucraina è stata tradita” dall’Occidente e dagli Stati Uniti, ha affermato HUR. La propaganda russa continuerà inoltre a mettere in discussione la legittimità del presidente Volodymyr Zelensky e “dei funzionari ucraini corrotti che rubano gli aiuti statunitensi”.

I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe sfruttare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita per imporre al mondo le sue condizioni di pace, tentando di dipingere i governi europei che sostengono Kiev come “nemici della pace”. ADNKRONOS