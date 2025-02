Berlino, attacco con coltello: un ferito grave

Un uomo è stato aggredito a coltellate tra le stele che compongono il Memoriale della Shoah nel centro di Berlino, a pochi metri dal Bundestag. L’uomo è stato gravemente ferito e si trova ora in ospedale. Le forze dell’ordine hanno riferito che “i soccorritori stanno assistendo diverse persone sul posto che hanno assistito all’incidente. Le indagini sono in corso”.

Aggressore è in fuga

L’aggressore che ha accoltellato un uomo è in fuga. Il Memoriale della Shoah si trova nel centro della città ed è uno spazio aperto al quale i visitatori possono accedere liberamente. Al momento l’aria è presidiata dalla polizia.

Alta tensione in vista delle elezioni anticipate di domenica che si preannunciano decisivo non solo per il futuro della Germania ma anche per l’Europa. Rflettori sono puntati soprattutto sul partito di estrema destra Afd. tgcom24.mediaset.it