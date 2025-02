Trump: ‘Zelensky non ha ricevuto il segretario al Tesoro Usa perchè dormiva’

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, è stato trattato in modo “piuttosto maleducato” durante una sua recente visita a Kiev e non è stato ricevuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che “dormiva”.

lo ha detto il presidente statunitense Donald Trump, come riporta la Cnn. Bessent era andato a Kiev per la firma di un accordo tra l’Ucraina e gli Usa sulle risorse minerarie del Paese, comprese le preziose terre rare: un accordo che però l’Ucraina ha respinto. (Ma poi ci ha ripensato, ndr)

Gli Stati Uniti si oppongono all’idea di definire la Russia “aggressore” in una dichiarazione del G7 nel terzo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, rischiando di far fallire una tradizionale dimostrazione di unità. Lo scrive il Financial Times. Gli inviati degli Stati Uniti hanno sollevato obiezioni all’espressione “aggressione russa” e a descrizioni simili utilizzate dai leader del G7 dal 2022 per descrivere il conflitto.).

L’amministrazione di Donald Trump mira ormai a “liberarsi di Volodymyr Zelensky” come presidente dell’Ucraina e starebbe già lavorando alla scopo. Lo scrive oggi il britannico Economist, evocando il nome del generale Valery Zaluzhny, ex popolare comandante delle forze ucraine silurato a suo tempo da Zelensky e spedito a Londra come ambasciatore, quale possibile successore. L’Economist cita poi un sondaggio secondo cui il presidente attuale risulta al 52% dei consensi, suo minimo storico dopo essere stato al 90%. E verrebbe travolto da Zaluzhny col 65% dei voti contro il 30 in un’ipotetica sfida elettorale a due. . tgcom24.mediaset.it