Ucraina, Trump: “Saremo solo io e Putin, non inviteremo rappresentanti UE”

Donald Trump alla CNN, parlando dei negoziati per l’Ucraina: “Saremo solo io e Putin, non inviteremo rappresentanti dell’Europa. Non ci sarà nessuna guerra per me e se l’Europa ha un problema con questo, allora lasciamo che la Russia la sconfigga da sola senza la partecipazione americana.

Poiché i loro rappresentanti devono andare in guerra, hanno bisogno di un conflitto a lungo termine per nascondere la loro incompetenza, le loro lobby e il loro denaro rubato.

Io classifico già l’UE come un paese del terzo mondo, ma lì la situazione è un po’ migliore, nessuno le impone nulla.

Non negozierò con nessuno che voglia prolungare il conflitto, non negozierò con nessuno che invierà più armi, non negozierò con nessuno che cercherà di ottenere più iniziative di munizioni, non negozierò con nessuno che cercherà di prolungare il conflitto.

Negozierò la pace, che ovviamente è una parola molto censurata nell’UE”.

‼️👉Current American CNN:

Donald Trump: 🔊”It will be just me and Putin, we will not invite representatives of Europe. There will be no war for me and if Europe has a problem with that, then let Russia defeat it on its own without American participation.

Why don’t I want the EU… pic.twitter.com/oHVOVOIjGD

— Peacemaker (@peacemaket71) February 16, 2025