Ucraina, Kellogg: “UE non siederà al tavolo dei negoziati”

L’Europa sarà consultata ma non siederà al tavolo dei colloqui di pace sull’Ucraina: lo ha rivelato l’inviato speciale di Donald Trump per l’Ucraina Keith Kellogg

Alla domanda se l’Europa sarebbe stata presente ai colloqui programmati Kellogg ha risposto di appartenere alla “scuola del realismo e che ciò non accadrà”, come riporta il Guardian. “Potrebbe essere come il gesso sulla lavagna, potrebbe irritare un po’, ma sono molto onesto”, ha detto alla conferenza di Monaco. “Ai miei amici europei, dico: entrate nel dibattito, non lamentandovi del fatto che potreste, sì o no, essere al tavolo, ma proponendo idee, aumentando la spesa”. (ANSA)