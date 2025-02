Zelensky: “Putin prepara attacco alla Nato l’anno prossimo”

Volodymyr Zelensky, parlando ai giornalisti a Monaco, ha affermato che, senza garanzie di sicurezza, Vladimir Putin potrebbe attaccare la Nato l’anno prossimo

I russi “possono andare avanti in Ucraina, oppure andranno in Polonia o nei Paesi Baltici, e credo che questa sia la sua idea. E credo che tutto quello che ho ricevuto dall’intelligence è che stia preparando la guerra contro i Paesi della Nato l’anno prossimo”, ha detto secondo quanto riporta il Guardian. “Questo è quello che penso, non lo so, non ho il 100%” delle informazioni, ha ammesso. “Ma Dio ci benedica, fermeremo questo pazzo“.

Zelensky: “Gli Usa non hanno mai voluto Kiev nella Nato”

“A essere onesti gli Stati Uniti, sia con Joe Biden che con Donald Trump, non ci hanno mai visti nella Nato, ne hanno solo parlato. Alcuni deputati o senatori sì, ma a livello di leader, di presidenti, non ho mai sentito che saremmo entrati nella Nato, mai”. Lo ha detto il presidente ucraino Voldoymyr Zelensky alla conferenza di Monaco sottolineando che “non è una questione di Trump, ma è una questione di politica degli Usa”. Tuttavia, ha aggiunto, “anche se la Nato non è per oggi, chiederemo domani” di poter aderire. Nel frattempo, aggiunge Zelensky, “dobbiamo rafforzare il nostro esercito: abbiamo 110 brigate, la Russia ne ha 220, il doppio di noi”. tgcom24.mediaset.it