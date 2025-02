Zelensky: “l’Occidente deve inviarci 100mila militari”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev non riconoscerà mai i territori occupati come russi

“Non riconosceremo mai i territori occupati come russi”, ha detto conversando in ucraino con un gruppo di giornalisti al suo arrivo alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

L’Occidente deve inviare in Ucraina centomila militari come garanzia di sicurezza: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato dalla rete televisiva My-Ukraineù

“E quali sono le garanzie di sicurezza? NATO, armi, missili, armi nucleari… O la costruiremo come ho suggerito, o allora costruiremo la NATO in Ucraina. La NATO è qui allora. In questo caso, le armi sono a vostro carico, e il contingente è a carico degli europei e degli americani. E non è un contingente di 5.000-7.000 soldati. Ho dato ai militari il compito di contare e di mostrarmi i punti. Abbiamo disegnato una mappa, abbiamo tutto pronto per ogni evenienza, e posso parlarne a Monaco… Abbiamo bisogno di 100.000 effettivi, non si tratta di 5.000 soldati”, ha concluso.

