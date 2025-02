Malore in casa, morto 51enne a Castelfranco Veneto

Tragedia nel pomeriggio del 13 febbraio, intorno alle 14.40 circa a Castelfranco Veneto, all’interno di un’abitazione di via Circonvallazione ovest

Un uomo di 51 anni, Alberto Geremia, è stato trovato agonizzante in casa, colpito probabilmente da un infarto: a dare l’allarme ai soccorsi è stata la moglie. Sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno cercato di fare il possibile per far ripartire il cuore dell’uomo, purtroppo inutilmente, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto. Geremia era molto conosciuto per aver lavorato per tanti anni a Pasta Zara.

