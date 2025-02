Trump: ‘incontrerò Putin in Arabia Saudita’

WASHINGTON – Il presidente americano Donald Trump ha detto che incontrera’ il presidente russo Vladimir Putin in Arabia Saudita. Trump prevede il cessate il fuoco in Ucraina in un “futuro non troppo distante”.

Donald Trump ha annunciato su Truth che lui e Putin hanno “concordato di lavorare insieme, molto da vicino, anche visitando le rispettive nazioni. Abbiamo anche concordato di far iniziare immediatamente i negoziati (sull’Ucraina) ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente ucraino Zelensky per informarlo della conversazione, cosa che farò adesso.

Ho chiesto al segretario di Stato Marco Rubio, al Direttore della Cia John Ratcliffe, al consigliere per la sicurezza Nazionale Michael Waltz e all’ambasciatore e inviato Speciale Steve Witkoff di guidare i negoziati che, sono fermamente convinto, avranno successo”. (ANSA)