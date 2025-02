Spese militari, Crosetto: le regole UE sui bilanci ci uccidono

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, ha affermato oggi a Bruxelles, a margine della riunione ministeriale Difesa della Nato, di “voler credere” alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, quando dice che saranno usate “tutte le flessibilità” possibili per facilitare la spesa militare degli Stati membri, nell’ambito delle regole Ue sui bilanci nazionali del nuovo Patto di stabilità.

E ha giudicato “stupido” attaccarsi a regole burocratiche che, negli scenari geopolitici attuali rischiano di “ucciderci”.”Io voglio credere alla von der Leyen – ha detto Crosetto – perché un’Europa che continua ad applicare regole burocratiche, le stesse, come se il mondo non fosse cambiato, è un’Europa che non ha futuro. I nuovi scenari del mondo – ha osservato – impongono di cambiare, quando le regole che noi stessi abbiamo fissato ci uccidono. Se le regole non ci consentono di difenderci o di competere con quello che succede nel mondo, vanno cambiate le regole”.”

Io – ha continuato il ministro – non mi attacco alla regola; io non penso che la cosa importante per cui viviamo sia una regola, ma che sia il futuro dei nostri figli. E che l’impegno politico sia di garantire un futuro migliore e non di dire ‘non ho cambiato una regola’. Solo gli stupidi – ha concluso Crosetto – si attaccano alla regole, quando le regole gli fanno male. Non penso che l’Europa sia stupida e non deve esserlo”. (askanews)

