Germania, auto sulla folla a Monaco di Baviera: molti feriti

GERMANIA – Una Mini Cooper ha investito un gruppo di persone durante una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla dei Verdi a Monaco, provocando almeno 15 feriti. L’autista è stato fermato e non rappresenta un’ulteriore minaccia. Ci sono segnalazioni non confermate di spari prima dell’incidente. I servizi di emergenza sono sul posto.

L’incidente è avvenuto nella città tedesca poco prima che si tenesse la conferenza sulla sicurezza alla quale erano presenti i leader mondiali.

Il movente o il retroscena dell’evento non sono ancora noti. La polizia sta conducendo un’importante operazione nella zona.

NOW – Many injured after car plows into crowd in Munich, Germany.pic.twitter.com/pNVcsUvljM

— Disclose.tv (@disclosetv) February 13, 2025