Rapinati mentre comprano le sigarette: arrestati 3 marocchini

Avevano appena inserito una banconota nel distributore automatico per comprare le sigarette quando sono stati accerchiati da tre ragazzi

MILANO – Minacciati e rapinati, si sono visti portare via il telefono e un paio di cuffie.

Una volta in questura, le due vittime, due italiani di 31 e 29 anni, hanno riconosciuto come i loro rapinatori tre cittadini marocchini di 30, 33 e 23 anni, fermati poco dopo da una volante dell’UPG e portati in via Fatebenefratelli per accertamenti. Per i tre presunti responsabili sono quindi scattate le manette.

Il controllo in via Vincenzo da Seregno

È successo nella note tra lunedì e martedì. Tutto è iniziato intorno alle 23.30, quando una volante dell’Upg di passaggio in via Vincenzo da Seregno (zona Affori) ha notato tre giovani nei pressi della stazione. Alla vista della pattuglia, i tre hanno cercato di allontanarsi, attirando l’attenzione degli agenti, che li hanno fermati per un controllo.

Mentre erano in corso gli accertamenti, la centrale operativa della questura ha diramato via radio la segnalazione di una rapina avvenuta poco prima nella stessa zona. I tre sono stati quindi accompagnati in questura per ulteriori verifiche.

Una volta in via Fatebenefratelli, le vittime della rapina li hanno riconosciuti come gli autori dell’aggressione. Per loro sono scattate le manette e sono stati trasferiti nella casa circondariale di San Vittore. La refurtiva non è stata trovata.

