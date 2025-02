Verona, tentata rapina a connazionale e calci ai CC: arrestato nordafricano

Nella serata di lunedì 10 febbraio è arrivata alla centrale operativa del comando dei carabinieri della Compagnia di San Bonifacio la segnalazione di un’accesa lite tra soggetti extracomunitari all’interno dell’autobus di linea 236, lungo la tratta che collega il centro dell’est veronese con Montagnana, che in quel momento si trovava in sosta presso l’autostrazione.

È così intervenuto il personale dell’aliquota radiomobile che ha intercettato un 28enne di origine nordafricana, domiciliato nel Veronese. Alla vista delle divise, l’uomo avrebbe tentato di allontanarsi e successivamente, con non poche difficoltà, sarebbe stato contenuto dal personale dell’Arma, anche grazie all’intervento di un secondo equipaggio.

Sul posto, i carabinieri hanno iniziato a ricostruire cosa fosse accaduto poco prima. Il 28enne avrebbe minacciato un suo connazionale di 24 anni, a sua volta passeggero del bus, per farsi consegnare il denaro in suo possesso. Al rifiuto di questi, avrebbe allra cercato di sottrargli la borsa che aveva al seguito, contenente medicinali.

L’uomo, alterato dall’abuso di alcol e che avrebbe tentando di opporsi al controllo sferrando pugni e calci, è stato dunque tratto in arresto con le accuse di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di martedì, su disposizione della procura di Verona, il 28enne è comparso in tribunale per la convalida. Al termine del rito direttissimo è stato condotto nel carcere di Montorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del procedimento che si svolgerà a marzo.

