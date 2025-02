Milano: furti da Kiko, Victoria Secret’s e Foot Locker: presi 3 peruviani

Giravano per i negozi del centro rubando quello che potevano. In tre, mercoledì sera, sono stati arrestati dagli agenti della polizia locale di Milano

Tutti peruviani, un uomo e due donne, una di loro incinta: avevano fatto visita a diversi negozi lungo la Galleria Passerella e la Galleria del Corso – Kiko, Victoria Secret’s, Foot Locker – quando sono stati intercettati dagli agenti dell’unità reati predatori della locale.

I furti nei negozi delle gallerie in Centro

Secondo la ricostruzione, l’uomo faceva da ‘palo’ mentre le donne, che disponevano di “splachettatore”, giravano alla ricerca della merce da rubare. Tra loro comunicavano con auricolari e microfono. Quando i ‘ghisa’ gli hanno bloccati, hanno trovato addosso alle donne una lametta e borse schermate con molti strati sovrapposti di carta d’alluminio.

La merce rubata era nascosta in una borsa di Pepe Jens e Primark. C’erano vari indumenti di biancheria e trucchi. Tutta la refurtiva è stata restituita mentre i tre sono stati portati via sulle pattuglie, sono accusati di furto aggravato in concorso. Gli arresti, hanno comunicato da piazzale Beccaria, sono stati convalidati con l’obbligo per tutti di presentarsi regolarmente alla polizia.

