Milano, tenta di rapinare passanti con coccio di bottiglia: arrestato gambiano

Cerca di rapinare i passanti armato con un coccio di bottiglia, ma finisce in manette

Attimi di grande paura in via Lepetiti, in zona Stazione Centrale a Milano, dove un gambiano di 27 anni ha impugnato una bottiglia rotta e ha cominciato a minacciare i passanti chiedendo loro denaro. Il tutto in pieno giorno, alle 16 circa di martedì.

Minaccia i passanti con una bottiglia, fermato

Per fortuna, nel giro di pochi minuti sono arrivati i poliziotti della volante Venezia Bis, avvertiti da alcune delle vittime. Gli agenti hanno immobilizzato e disarmato il ventisettenne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato portato via in manette. È accusato di tentata rapina.

www.milanotoday.it